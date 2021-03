L’indicatore di Battery Buddy

Qualche mese fa vedemmo come far apparire la percentuale della batteria dei MacBook. I modelli più recenti hanno un’autonomia di ben 18 ore, che arriva a 20 ore nei modelli Pro, ma i modelli precedenti non sono così generosi.

È utile sapere se stiamo per restare senza autonomia, in modo da comprendere quando ricaricare il dispositivo. Se l’indicatore base di Apple non vi piace ve ne segnalo uno più simpatico.

Battery Buddy è un’app per macOS in grado di mostrare un indicatore nella menubar del sistema operativo. L’indicatore non mostra la percentuale ma una faccina. Questa sarà sorridente quando la carica è sopra il 50%, diventerà meno gioiosa sotto il 50% e sarà certamente triste quando la carica sta per terminare.

Se clicchiamo sulla sua icona possiamo conoscere anche la percentuale esatta di carica. L’app è sviluppata da Neil Sardesai e si scarica gratuitamente dal sito ufficiale.