KeepSolid VPN si può utilizzare a vita su 5 dispositivi

A volte mi viene chiesto se utilizzo qualche servizio VPN e di quale azienda. Negli anni ne ho provati molti, ma per le mie esigenze, che non prevedono un uso quotidiano ma solo all’occorrenza, ho trovato un ottimo rapporto qualità prezzo in KeepSolid VPN.

Il rapporto è ottimo perché l’abbonamento è a vita. Infatti lo acquistai qualche anno fa e ancora oggi lo utilizzo all’occorrenza e funziona bene. Quindi è utile averlo se non volete pagare un abbonamento mensile o annuale.

KeepSolid VPN offre l’accesso a oltre 400 server posti in 80 paesi diversi. Funziona molto bene anche nei dispositivi di Apple grazie all’app per iOS e macOS.

Non ha limiti di banda e velocità e include dei server ottimizzati per i torrent. Inoltre supporta molti protocolli, tra cui: IKEv2, OpenVPN, L2TP/IPSec & KeepSolid Wise. La policy è zero log e la cifratura dei dati è a 256 bit.

Il prezzo standard è di 9,99 $ al mese o 59,99 $ all’anno. In questa pagina, per un periodo di tempo limitato, trovate l’abbonamento a vita per 39 $ (circa 33 €) invece di 199 $. Vi conviene approfittarne prima che passi di nuovo. L’ultima volta l’offerta si ebbe nel 2019.