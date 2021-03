Concept dell’AirTag

L’indiscrezioni arriva da chi in passato ha dimostrato la validità delle sue fonti, anche se con il suo margine di errore. Jon Prosser ha indicato come data per il prossimo evento di Apple il 23 marzo che cade di martedì, come da tradizione.

È quasi sicuro che l’evento sarà pre-registrato e montato, riprendendo il format visto negli ultimi mesi per via della pandemia. Quindi Apple potrebbe registrare la presentazione proprio in questi giorni.

Tra le novità attese abbiamo:

AirTag: il bottone intelligente di Apple per ritrovare gli oggetti usando l’app Dov’è. Questi dovrebbe consentire l’uso della realtà aumentata per vedere una freccia che indica la direzione in cui si trova l’oggetto.

Apple TV di 6° generazione dovrebbe essere aggiornata a breve. Al momento abbiamo quella di 5° generazione aggiornata nel settembre del 2017. È probabile l’espansione della memoria e un processore più recente.

di 6° generazione dovrebbe essere aggiornata a breve. Al momento abbiamo quella di 5° generazione aggiornata nel settembre del 2017. È probabile l’espansione della memoria e un processore più recente. iPad Pro 2021 : nuovo processore, si dice veloce quanto i Mac con SoC M1, e probabilmente schermo con miniLED.

: nuovo processore, si dice veloce quanto i Mac con SoC M1, e probabilmente schermo con miniLED. iPad mini 2021 : il ritorno del dispositivo dallo schermo più piccolo. Si dice vedrà sparire il tasto Home a favore di un design simile all’iPad Pro e Air.

: il ritorno del dispositivo dallo schermo più piccolo. Si dice vedrà sparire il tasto Home a favore di un design simile all’iPad Pro e Air. AirPods: gli auricolari NON Pro di Apple dovrebbero aggiornarsi alla terza generazione. Secondo le indiscrezioni avranno un design simile alle Pro.

Non resta che attendere per verificare il giorno dell’evento e le novità associate.