Retro dell’iPhone 12 crepato

Gli iPhone sono sempre stati dispositivi delicati. Poi a un certo punto, dagli iPhone 8, a qualcuno in Apple ha deciso che avere il retro in vetro doveva essere molto elegante. Peccato che i pannelli in vetro sono molto delicati.

Questa tendenza a usare il vetro sul retro negli anni non è passata. Anche l’iPhone 12 ne fa uso, anche se con una lega più resistente. Fino a qualche anno fa rompere il pannello sul retro dell’iPhone richiedeva la sostituzione di tutto il dispositivo.

Con gli iPhone 12, invece, pare che Apple abbia trovato il modo di sostituire il singolo pannello. Questo probabilmente grazie alle linee più nette e meno arrotondate del design.

Secondo MacRumors questa possibilità era presente solo per gli iPhone 12 e mini, mentre adesso è disponibile anche con gli iPhone 12 Pro e Pro Max.

Il sistema di sostituzione si chiama iPhone Rear System ed è disponibile presso gli Apple Store e centri autorizzati. Il dispositivo riesce a staccare solo la parte posteriore e sostituirla. Al momento il sito di Apple non indica quanto costa cambiare solo il retro dell’iPhone 12.

Nel dubbio il consiglio è sempre quello di investire qualche euro su una custodia ed evitare ogni problema.