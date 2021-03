Sonos Roam

Sonos non ha bisogno di presentazioni nel settore audio. La società ha di recente presentato il modello Roam che può essere facilmente trasportato con se. Utile per spostarlo da una stanza all’altra oppure in Estate, quando potremo finalmente uscire di casa.

Il dispositivo misura appena 168 x 62 x 60 mm e pesa 430 grammi. All’interno troviamo 2 amplificatori di classe H, 1 mid-woofer, 1 speaker e un microfono.

Abbiamo anche l’integrazione del WiFi, il bluetooth 5 e il supporto ad AirPlay 2. La batteria offre 10 ore di autonomia e si ricarica mediante un cavo USB-C. Con la modalità sleep è possibile avere un’autonomia di 10 giorni quando lo speaker non è in uso.

La scocca è certificata per lo standard IP67, quindi resiste a sabbia, polvere e può essere immerso fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. Questo lo rende sicuro per l’uso a bordo vasca o in spiaggia.

Il Sonos Roam sarà venduto a breve per 179 €. È possibile comprare un caricabatterie Qi costruito per lo speaker e venduto per 49 $. La disponibilità è fissata per il 20 aprile.