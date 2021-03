Attendete i nuovi iPad? Per voi ho una brutta notizia e una buona notizia. Partiamo dalla brutta: l’evento del 23 marzo pare non ci sarà più. Apple dovrebbe tenere il suo evento ad aprile. Al momento non conosciamo il giorno. Ma cosa potremmo vedere?

Da qui la buona notizia. Bloomberg ha anticipato alcune indiscrezioni sui prossimi tablet. Per la versione Pro pare siano state confermate le versioni attuali da 11” e 12,9”. I processori saranno aggiornati per raggiungere le stesse performance dei chip M1 presenti nei MacBook.

Una delle novità principali è l’update della porta USB-C che sarà anche Thunderbolt. Questo oltre a consentire a un passaggio dei dati più rapido, consentirà una stabilità maggiore quando collegheremo uno schermo esterno 4K.

Sta per arrivare anche l’aggiornamento per gli iPad non Pro. È probabile l’arrivo di un nuovo design capace di renderlo più sottile e leggero della versione attuale. Se attendete l’iPad mini buone notizie: pare che stia per arrivare una versione simile all’Air con uno schermo da 7,9”.

Se invece attendete i nuovi MacBook Pro e iMac, ci sarà da attendere ancora qualche mese.