Alcuni elementi del gioco Survive the Attic

Oggi è arrivata l’ultima puntata della seconda stagione di Servant, un telefilm del genere horror su Apple TV+. In realtà Servant non è del genere horror dei film splatter e dai suoni improvvisi come ci hanno abituato in passato. È più un horror che scava nelle ansie delle persone. Trovate la mia recensione qui.

Per festeggiare la fine della seconda stagione Apple ha deciso di rilasciare un videogame. Questa volta non è un’app da scaricare nell’App Store, come lo è stata quella per la serie For All Mankind, ma è una web app.

Per accedere basta inquadrare dallo smartphone o tablet il QR code presente nella landing page preparata dalla società. Il gioco si chiama Survive the Attic e appartiene al genere puzzle.

Ci sono 10 livelli da completare. Livello dopo livello passeremo per alcune fasi del telefilm in cui Leanne, la tata dei Turner, è stata rinchiusa nella soffitta. Le scene sono prese da entrambe le stagioni. I puzzle prevedono giochi di parole da comporre, figure da completare, scelte da prendere e così via.

La società ha già rinnovato per la terza stagione e al momento non sappiamo se sarà quella conclusiva. Trovate le prime due stagioni su Apple TV+.