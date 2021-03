Il mockup della Nintendo Switch 2021

Era il 3 marzo del 2017 quando Nintendo iniziò le vendite della Switch: una console ibrida di enorme successo. Portatile grazie alle sue dimensioni, ma con la possibilità di attaccarla al TV grazie alla docking station.

Da allora l’azienda ne ha vendute 80 milioni di unità: un record per la società giapponese. A tal proposito la società sta lavorando alla prossima generazione.

Come riporta Bloomberg, la prossima Nintendo Switch sarà pronta entro Natale per diventare il regalo ideale di quest’anno. Tra le novità un nuovo processore Nvidia con Deep Learning Super Sampling (DLSS) per usare l’intelligenza artificiale. Questo consentirà di avere giochi sempre più potenti e graficamente elevati.

Per aumentare il coinvolgimento ci sarà uno schermo OLED capace di riprodurre la risoluzione 4K per avere dettagli di gioco migliori. Tutto gestibile da un display di 7 pollici.

Quindi più potenza, più intelligenza, più risoluzione e anche memoria per poter avere giochi più potenti e complessi. Secondo gli analisti i prezzi però aumenteranno.

Dagli attuali 329,99 € richiesti su Amazon, si dovrebbe arrivare tra i 349,99 e i 399,99 dollari. Non resta che attenderla.