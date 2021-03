Crash Bandicoot: On the Run

L’annuncio arrivò qualche mese fa, ora Crash Bandicoot: On the Run è ufficialmente disponibile per iPhone e iPad. Si tratta di un gioco di King che riprende il famoso personaggio di Crash Bandicoot visto in passato con Nitro Cart 3D.

Questa volta non si tratta di gare di go kart, come nella famosa serie per PlayStation, ma di corse a piedi. La famosa volpe e sua sorella Coco, infatti, dovranno salvare il multiverso correndo in percorsi pieni di ostacoli.

Nel gioco ci sono varie isole e tanti nemici da sconfiggere. Ogni livello prevede 4 nemici normali e un super cattivo finale. Durante la corsa, che avviene in 3D con la visuale dietro il personaggio, bisognerà raccogliere mele, bonus e ovviamente la leggendaria maschera Aku Aku che protegge dagli attacchi.

Livello dopo livello si potranno potenziare le skin del personaggio, le armi e aggiustare i laboratori che consentono di produrre i potenziamenti. Il tutto si può giocare con una sola mano, muovendo il pollice in varie direzioni per far abbassare, scivolare, saltare o roteare il personaggio.

Crash Bandicoot: On the Run pesa 239,5 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. con il sistema In App si potranno acquistare vari potenziamenti.