FireTV Stick 2021 con il nuovo telecomando

Qualche giorno fa vi ho indicato la data di arrivo dell’app Now TV per Fire Stick di Amazon. A tal proposito vi segnalo che questo dispositivo è stato rinnovato ed è possibile prenotare il nuovo modello con consegna il 14 aprile.

La Fire Stick 2021 vede un processore in grado di aumentare la potenza del 50%, in modo da favorire lo streaming senza lag. Si tratta del modello full HD perché la versione 4K non è stata ancora aggiornata.

Oltre al supporto all’Audio Dolby Atmos, abbiamo una memoria interna da 8 GB. La vera novità è nel telecomando. Ora è più ricco, come nella versione del Cube. Se prima avevamo dei tasti dedicati a Prime Video, Netflix, app e Amazon Music, quest’anno il tasto app è stato sostituito con quello per Disney+.

Inoltre abbiamo una rivisitazione del pulsante microfono, ora con il logo di Alexa, e appaiono il pulsante muto e quello per accedere alla guida TV.

Grande 8,6 x 3 cm, nella confezione presenta anche l’adattatore HDMI, il cavo USB e le batterie per il telecomando. Il prezzo di vendita su Amazon è di 39,99 €.