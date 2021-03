Il prototipo della Leica disegnata da Jony Ive e Marc Newson

Nel 2013 vi parlai di un progetto di Jonathan Ive, ex capo del design di Apple, dedicato al a settore fotografico. Lui e Marc Newson, anch’egli ex dipendente di Apple, avevano realizzato un modello di Leica per la campagna Product (RED).

La preziosa versione fu realizzata dopo 725 ore di lavoro, 500 versioni diverse e 1000 prototipi. L’unica unità prodotta fu venduta per 1,8 milioni di dollari.

Ora uno dei prototipi fa capolino per vedere anch’esso il settore delle aste. A differenza del modello ufficiale venduto nel 2013, che aveva il corpo bianco e grigio, questa unità è tutta bianca. È una versione che poi fu scartata.

Le condizioni dichiarate su Leitz Auction sono di tipo B+ ed è realizzata in alluminio anodizzato. Monta anche lenti App-Summicron 2/50mm ASPH.

Il prezzo di partenza è di 100.000 €, ma ci si attende un ricavato tra i 200.000 e i 250.000 €.