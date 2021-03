WWDC 2021

Arriva la conferma con un po’ di ritardo rispetto agli anni passati. La WWDC 2021 si terrà anche questa volta a giugno. L’evento per sviluppatori, dove saranno presentate tra le varie cose iOS 15, watchOS 8 e macOS 12, inizierà il 7 giugno e terminerà l’11 giugno.

Il 7 giugno, quindi, assisteremo al classico Keynote di Apple con la presentazione delle novità. Come è accaduto lo scorso anno, però, l’evento sarà completamente in remoto per via dell’emergenza pandemica tutt’ora in corso. Sperando che il piano di vaccinazioni consentiranno un evento in presenza nel 2022.

Dall’invito si vede un Memoji di una ragazza che guarda lo schermo del Mac, leggendo la data del 7 giugno sull’icona del calendario. Questo potrebbe indicare che il tema centrale sarà la sempre di più l’integrazione tra macOS e iOS, con focus sui nuovi processori.

Non resta che attendere per conoscere i dettagli dell’evento.