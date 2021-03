Swift Student Challenge

Qualche ora fa Apple ha comunicato che la prossima WWDC 2021 si terrà dal 7 all’11 giugno. Anche quest’anno, purtroppo, l’evento non sarà di persona, per via dell’emergenza sanitaria, ma in remoto con sessioni pre-registrate.

Un vero peccato considerando che la WWDC era anche un’ottima occasione per espandere il proprio networking, partecipare alle feste e confrontarsi dal vivo con gli ingegneri della società.

Un altro evento che si teneva dal vivo era quello dedicato agli studenti. Ogni anno Apple metteva in palio 350 scholarship mediante una competizione. La competizione richiedeva di caricare il proprio Playground per poi essere giudicati da una giuria.

E quest’anno?

Come lo scorso anno ci sarà la Swift Student Challenge. Per partecipare bisogna avere almeno 16 anni, avere un account anche gratuito registrato nel sito Apple Developer Program e caricare il proprio Playground.

Un altro requisito è essere e studenti di un’organizzazione STEM, un’Apple developer Academy o aver fatto le superiori e non averle terminate da più di 6 mesi.

Il Playground dovrà essere in inglese e non pesare più di 25 MB. Il lavorato potrà essere caricato dal 30 marzo al 18 aprile. I vincitori dovrebbero essere comunicati il primo giugno.

I vincitori riceveranno una giacca commemorativa della WWDC 2021, delle spille e un anno gratuito per l’Apple Developer account. Per maggiori informazioni vi lascio al sito ufficiale, dove potrete caricare il file zip con il Playground e i documenti richiesti per partecipare.