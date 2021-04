MegaPack di Tesla

Arriva un interessante progetto in tema ecosostenibilità. Apple ha intenzione di realizzare un enorme impianto di contenimento dell’energia ricavato dai pannelli solari. Il tutto mediante un mega parco di batterie.

Dal comunicato stampa si legge che la società ha avviato il progetto California Flats. Si tratta di un parco di batterie da 240 megawatt. Quanto basta per alimentare ben 7.000 abitazioni.

La cosa interessante è che queste batterie saranno fornite da Tesla. Apple avrà bisogno di almeno 85 megapack di Tesla da unire tra di loro. Il prezzo dell’investimento è di almeno 50 milioni di $.

L’impianto sarà da supporto al parco di pannelli solari da 130 megawatt. L’obiettivo è conservare l’energia in eccesso quando il sistema elettrico non ha bisogno di energia pulita alla tariffa prefissata, per poi fornirla in seguito quando serve, per esempio di notte.

La società ha dato risalto al programma di sostenibilità ecologica da qui al 2030. Presto 110 fornitori passeranno al 100% di energia pulita, con circa 8 gigawatt di produzione. Questo consentirà di eliminare 15 milioni di tonnellate di CO2 nell’aria ogni anno, pari a 3,4 milioni di automobili.

La società ha ottenuto 4,7 miliardi di $ in Green Bond per finanziare progetti di costruzione di impianti di energia pulita.