Sono in vendita tantissimi accessori per iPhone e iPad. Per esempio è possibile trovare cavi Lightning, speaker, auricolari e molto altro. Spesso con prezzi più bassi rispetto a quelli applicati dalla società.

Molti di questi accessori si professano certificati ufficialmente con il programma MFi. Ma sarà vero? Apple dà in licenza la certificazione solo se si rispettano dei parametri ben precisi.

Molto presto alcuni accessori potranno essere integrati nell’app Find My, o Dov’è come viene chiamata in Italia, come bottoni intelligenti e dispositivi bluetooth. Per testarli è stata creata un’app. Find My Certification è stata pubblicata dalla stessa Apple e consente di effettuare una serie di test sugli accessori collegati ai dispositivi della Mela, per verificare che funzionino correttamente.

Con quest’app si possono effettuare diversi test, come quello di connettività, audio, NFC, controllare la versione del firmware e molto altro. Pare che al momento serva agli sviluppatori per testare questi accessori prima di metterli in commercio. In questo modo potranno essere sicuri che siano perfettamente compatibili una volta immessi sul mercato.

Find My Certification pesa 5,2 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Al momento con la beta di iOS 14,5 crasha continuamente ed è inutilizzabile.