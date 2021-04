Find My network

All’inizio c’era il Trova il mio iPhone, per ritrovare il telefono rubato o perso, bloccarlo, cancellare i dati da remoto e molto altro. Una funzione innovativa nel settore degli smartphone, copiata poi da Android.

Ora l’app Dov’è non solo trova tutti i dispositivi di Apple collegati al proprio account, ma anche amici e parenti aggiunti e approvati. Non solo, da oggi l’app si apre agli accessori di terzi.

I protocolli di sicurezza di Apple sono diventati così sicuri da consentire l’accesso ai dispositivi certificati.

Il sentore dell’arrivo degli accessori di terzi ci era giunto già ieri, con la pubblicazione dell’app Find My Certification, per testare gli accessori prima di iniziarne la vendita. Tra le prime aziende partner che attiveranno il supporto del sistema figurano Belkin, Chipolo e VanMoof.

In questo modo Apple riduce le accuse di concorrenza sleale. Queste indicavano una chiusura del sistema di iOS quale fonte di vantaggio competitivo di Apple per far fuori la concorrenza, soprattutto in vista dell’arrivo del vociferato AirTag.

Per più di un decennio, i nostri clienti si sono affidati a Dov’è per localizzare i loro dispositivi Apple smarriti o rubati, il tutto proteggendo la loro privacy. Ora stiamo offrendo le potenti funzionalità di ricerca di Find my, uno dei nostri servizi più popolari, a più persone con il programma accessorio di Find my Network. Siamo entusiasti di vedere come Belkin, Chipolo e VanMoof stanno utilizzando questa tecnologia e non vediamo l’ora di vedere cosa creano gli altri partner.

Ha dichiarato Bob Borchers, vice presidente marketing di Apple.

I primi dispositivi con supporto a Find my Network saranno disponibili dalla prossima settimana con l’arrivo di iOS 14.5.