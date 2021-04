Il logo dell’acqua Arcus

A quanto pare Apple ha il predominio mondiale su tutte le mele stilizzate. Guai a disegnarle su un foglio, oppure creare una passata di pomodori con una mela anzichè un pomodoro. Soprattutto se morsicato.

La società di Cupertino, per difendere il valore miliardario del suo logo, fa causa a tutte le aziende che ne hanno uno simile. L’ultima colpita è Georgette LCC che ha il logo di una mela stilizzata per la sua acqua Arcus.

L’acqua riporta lo slogan “I am Arcus” e secondo la società di Cupertino se opportunamente ritagliato può essere trasformato nel logo Apple e questo dimostrerebbe, secondo l’accusa, che sia stato realizzato traendo ispirazione dal logo aziendale.

Il logo Arcus conterebbe il logo Apple

Ovviamente Georgette dichiara che non c’entra nulla. Poi c’è da comprendere se una persona vada al supermercato, trovi una bottiglia di acqua Arcus e si convinca che sia acqua Apple. Poi a che pro?

In passato Apple aveva indirizzato accuse simili anche ad altre aziende. Non dimentichiamo che di recente il logo dell’app Prepear ha dovuto cambiare forma della fogliolina perché ritenuto simile a quella del logo Apple. In quel caso c’era di mezzo il disegno di una pera.

Non dimentichiamo che agli inizi della sua storia anche Apple fu accusata di aver copiato da altri. Il logo Apple era ritenuto simile a quello di Apple Corps, società di gestione dei diritti delle canzoni di Beatles.

Apple acquistò il logo da Apple Corps per 500 milioni di dollari nel 2012.