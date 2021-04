Lavazza Voicy si comanda con Alexa

Non c’è cosa migliore durante la giornata, soprattutto se si lavora da remoto, di prendersi una pausa e prendere un caffè. Questo momento speciale, una coccola che si fa a se stessi, non deve essere rovinato da pessimo caffè.

Così è buona cosa investire in una macchina per il caffè in grado di far uscire l’espresso alla giusta temperatura e la giusta pressione, con la cremina in cima. A tal proposito è interessante l’ultimo modello di Lavazza.

Il modello Voicy, infatti, integra Alexa e consente di gestire la produzione di una tazza di espresso con la voce. Quindi se siete in una stanza con un Amazon Echo e ordinate ad Alexa di farvi il caffè, questi viene realizzato. Basta andarlo a prendere appena pronto.

La stessa macchina Voicy integra uno speaker, quindi funziona anche da Echo. Potrete usarla per chiedere cose all’assistente di Amazon, ascoltare la musica, gestire la domotica in casa e molto altro.

La Lavazza Voicy si usa con le capsule modello A Modo Mio. Ha un serbatoio da 1,1 litri e un cassetto in grado di raccogliere fino a 10 capsule di caffè. Il prezzo su Amazon è di 249,39 €.