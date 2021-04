Amazon Prime Video diventa sempre di più un centro di intrattenimento da salotto. Per esempio di recente ha fatto molto clamore la trasmissione LOL condotto da Mara Maionchi e Fedez. Un format americano, portato in Italia, dove 10 comici devono sforzarsi di non ridere e far ridere gli altri concorrenti. Chi ride è fuori.

In futuro Prime Video integrerà molti più contenuti, forse anche in diretta streaming, come per le partite di calcio. La buona notizia giunta qualche ora fa è che i mondiali di calcio 2022 saranno trasmessi in chiaro sulla RAI, quindi non sarà necessario avere un abbonamento Prime.

Se voi lo avete comunque, provate a dare un’occhiata alle offerte di oggi:

Le offerte di oggi

Le offerte valgono fino a questa sera.