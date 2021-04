Un mockup di come potrebbe essere una Apple TV simile ad un HomePod

Qualche settimana fa ci è giunta notizia della fine della produzione dell’HomePod. Pare che la società si concentrerà solo sulla versione mini per questo speaker intelligente. Terminare la produzione di un dispositivo non significa necessariamente chiusura del progetto. Potrebbe trattarsi di un’evoluzione in qualcos’altro.

Secondo Bloomberg, infatti, Apple avrebbe deciso di non offrire un dispositivo nel settore degli speaker intelligenti, già ampiamente popolato, ma fornire un prodotto alternativo. Pare, infatti, che la società stia lavorando a un ibrido a metà tra un’Apple TV e un HomePod.

Il dispositivo in questione può essere collegato alla TV e funzionare come una comune Apple TV, quindi dando accesso ai contenuti multimediali e alle app. Ma può essere usato anche come HomePod per ascoltare la musica, impartire comandi vocali e molto altro.

Il dispositivo, che potrebbe avere un nome tutto nuovo, è munito anche di videocamera per consentire la gestione delle chiamate di FaceTime, inoltre lo schermo touchscreen consentirà di giocare, vedere video e molto altro.

Il L’HomePod TV al momento è ancora alle fasi iniziali e non è detto che prenderà la strada del mercato. La società lo porterà allo stadio di MVP (Minimum Viable Product) e poi trarrà le sue conclusioni, decidendo se presentarlo al mercato oppure no. E se fosse simile all’iMac G4?