Microsoft ha comprato Nuance

Se non puoi batterli, comprali. A quanto pare Microsoft non ha terminato le acquisizioni multi miliardarie. Dopo aver comprato GitHub per 7,5 mld e LinkedIn per 26,2 mld, ha comprato Nuance per 19,7 mld di $.

Nuance è alla base delle tecnologie degli assistenti virtuali. Il motore alla base di Siri è proprio fornito da Nuance. Inoltre ci sono centinaia di aziende che hanno costruito assistenti virtuali, sistemi di dettatura e molto altro utilizzando le tecnologie di Nuance.

L’azienda è stata acquisita oggi da Microsoft per 19,7 miliardi di dollari, con un prezzo medio ad azione di 56 $, pari a un premio del 23% sulla quotazione di mercato.

Pare che l’acquisizione sia arrivata dopo il fallimento di Microsoft con Cortana, l’assistente virtuale ormai relegato al settore business e solo nella lingua inglese. Per evitare di perdere quote strategiche di mercato, un po’ come è accaduto nel settore mobile nonostante l’acquisto di Nokia, Microsoft ha deciso di acquistare direttamente il motore di tutti gli altri assistenti.

Al momento la società intende integrare queste tecnologie in Microsoft Cloud for Healthcare per fornire soluzioni vocali al settore medico. Un mercato potenziale da 500 miliardi di dollari.

Non sappiamo se l’accordo commerciale tra Nuance e Apple per Siri sarà rinegoziato. Non credo che l’assistente di Apple sia in pericolo. Microsoft, non avendo un assistente concorrente diretto, ha tutti gli interessi a far si che l’accordo resti vivo a lungo.

Il CEO di Nuance, Mark Benjamin, al momento rimarrà al suo posto, ma risponderà a Scott Guthrie – vice presidente del Cloud e AI di Microsoft.