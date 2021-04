Car Thing è l’autoradio touchscreen di Spotify

Da primo fornitore al mondo di musica in streaming a produttore di accessori? Spotify ha appena lanciato Car Thing: un’autoradio dedicata al suo servizio di streaming. La società mette però le mani avanti: “Non abbiamo intenzione di diventare un’azienda di hardware”.

Car Thing è un dispositivo che assomiglia a un piccolo tablet. Vuole diventare un sistema di infotainment da auto e consente di accedere velocemente ad alcune funzioni, come:

Pronunciare Hey Spotify per usare i comandi vocali a bordo.

a bordo. Utilizzare la rotella annessa per spostarsi velocemente tra brani, playlist, classifiche e così via.

annessa per spostarsi velocemente tra brani, playlist, classifiche e così via. Vedere dello schermo touchscreen le canzoni in riproduzione.

le canzoni in riproduzione. Usare i 4 bottoni integrati per accedere velocemente a delle sezioni, come i podcast.

La società avverte che il progetto è contenuto, quindi le unità disponibili saranno poche. Inoltre per accaparrarsi il proprio Car Thing bisognerà abitare negli Stati Uniti e ricevere un invito diretto.

La cosa positiva è che i clienti selezionati che riceveranno l’invito, lo riceveranno gratis. Bisognerà pagare solo il trasporto di 6,99 $. Per maggiori informazioni c’è la pagina dedicata. Sono certo che vista la disponibilità limitata e l’interesse, diventerà uno degli oggetti più desiderati dell’anno.

Se la richiesta sarà alta, Car Thing potrebbe trasformarsi in un prodotto commerciale. Spotify prevede che potrebbe costare 79,99 $. Per usarlo bisogna avere una rete WiFi in auto, oppure avere uno smartphone con un account Spotify Premium a cui può collegarsi.