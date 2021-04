L’animazione dell’invito dell’evento di Apple del 20 aprile

Apple ha inviato ieri l’invito per il suo prossimo evento. Si tratta del primo per il 2021. L’invito riporta il logo stilizzato di Apple, realizzato con una linea che fa un giro su se stesso, in vari colori.

L’invito, oltre a riportare la data del 20 aprile e l’orario 10:00 del mattino (le 19:00 orario italiano), riporta la frase “Spring Loaded” o “Una ventata di colori”, indicando se la data cade con l’arrivo della primavera.

Sappiamo che il logo di Apple, come in passato, di solito nasconde degli indizi sui prodotti che arriveranno. Ma quali sono questi indizi? Possiamo solo ipotizzarli al momento. Per esempio:

Il tratto colorato sembra disegnato a mano, quindi potrebbe indicare l’Apple Pencil di un iPad . Questo potrebbe confermare l’arrivo dei nuovi iPad.

. Questo potrebbe confermare l’arrivo dei nuovi iPad. La linea con più colori potrebbe anche indicare una nuova generazione di Apple Pencil . Qualche tempo fa, infatti, vedemmo il brevetto di un sensore per la matita di Apple in grado di catturare i colori.

. Qualche tempo fa, infatti, vedemmo il brevetto di un sensore per la matita di Apple in grado di catturare i colori. I colori potrebbero indicare quelli degli iMac colorati , come si è vociferato qualche settimana fa.

, come si è vociferato qualche settimana fa. Il moto circolare potrebbe indicare della dinamicità, come l’andare in giro. In effetti dalla versione AR del logo si evince un moto dinamico del filo colorato che va in giro. Potrebbe indicare, quindi, l’uso dell’AirTag .

. Lo slogan “una ventata di colori” potrebbe riferirsi agli schermi miniLED dei nuovi iPad Pro.

Ci saranno altre novità nascoste nell’invito? Voi ne vedete altre?