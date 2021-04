La volta scorsa era stato vociferato che l’evento di Apple sarebbe arrivato il 23 marzo, voce poi smentita. Oggi, invece, arriva una nuova indiscrezione, ma questa volta è diffusa dalla stessa Siri: l’assistente virtuale di Apple.

Nella versione americana se si chiede all’assistente di indicare quando è stato organizzato il prossimo evento Apple, viene detto che questi è fissato per il 20 di aprile, vale a dire martedì prossimo. Il che ha anche senso considerando che il 28 aprile ci sarà la conferenza stampa sul secondo trimestre fiscale, quindi ottima occasione per ribadire l’arrivo dei nuovi prodotti.

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’invito per l’evento, quindi in giornata dovreste vedere aggiornamenti di questo articolo con l’integrazione di approfondimenti. Nel frattempo possiamo ipotizzare che l’evento, oltre a rendere disponibile iOS 14.5, potremmo trovare anche:

AirTag: il bottone intelligente di Apple per ritrovare gli oggetti usando l'app Dov'è. Questi dovrebbe consentire l'uso della realtà aumentata per vedere una freccia che indica la direzione in cui si trova l'oggetto.

Apple TV di 6° generazione dovrebbe essere aggiornata a breve. Al momento abbiamo quella di 5° generazione aggiornata nel settembre del 2017. È probabile l'espansione della memoria e un processore più recente.

iPad Pro 2021: nuovo processore, si dice veloce quanto i Mac con SoC M1, e probabilmente schermo con miniLED.

iPad mini 2021: il ritorno del dispositivo dallo schermo più piccolo. Si dice vedrà sparire il tasto Home a favore di un design simile all'iPad Pro e Air.

AirPods: gli auricolari NON Pro di Apple dovrebbero aggiornarsi alla terza generazione. Secondo le indiscrezioni avranno un design simile alle Pro.



Non resta che attendere conferme per segnare l’evento in calendario.