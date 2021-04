Il macOS Power Bundle 2021

BundleHunt ha realizzato un pacchetto di software per macOS, aggiornati per la compatibilità con Big Sur, ed è disponibile solo per oggi. Il contenuto del pacchetto si può personalizzare.

La soglia minima di sblocco del pacchetto è di 3,5 $, poi si potranno aggiungere software a prezzi molto bassi. Ecco alcuni esempi:

AfterShot Pro a 7 $ invece di 79,99 $

a 7 $ invece di 79,99 $ PicGIF per 2 $ invece di 19,99 $

per 2 $ invece di 19,99 $ TextSniper per 1,5 $ invece di 6,99 $

per 1,5 $ invece di 6,99 $ iResizer per 1,5 $ invece di 19,99 $

per 1,5 $ invece di 19,99 $ Inpaint per 3,5 $ invece di 19,99 $

per 3,5 $ invece di 19,99 $ Rocket Typist per 1 $ invece di 9,99 $

per 1 $ invece di 9,99 $ Unite 4 per 4 $ invece di 19,99 $

per 4 $ invece di 19,99 $ Screen Recorder per 10 $ invece di 39 $

per 10 $ invece di 39 $ McPlanner MindMap per 3 $ invece di 29 $

e molti altri.

Per costruire il proprio pacchetto basta andare nel sito ufficiale.