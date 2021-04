Vi siete mai chiesti quanto guadagnano gli artisti dallo streaming di musica sulle piattaforme? Molti volgono lo sguardo al passato, dove si vendevano molti dischi e si diventava ricchi. Bastava sfornare un tormentone estivo per diventare benestanti.

Purtroppo i tempi sono cambiati. I cantanti diventano ricchi raramente. Il grosso del business è nei concerti e di questi tempi, vista la pandemia in corso, è un business fermo. Quello che resta è lo streaming sulle piattaforme. Ma quanto guadagnano gli artisti?

Purtroppo per loro non molto. Da un’analisi pubblicata sul Wall Street Journal, infatti, si scopre che Apple con Apple Music è l’azienda che paga di più di tutte. Ogni ascolto viene pagato circa 1 centesimo. Apple non pubblica i dati sul numero di streaming come fa Spotify.

Se vogliamo fare i conti in tasca agli artisti usando i dati di Spotify, ma applicando le remunerazioni di Apple, scopriamo che artisti in questo momento in cima alla classifica guadagnano:

Madame : 32.000 € al mese

: 32.000 € al mese Massimo Pericolo : 16.000 € al mese

: 16.000 € al mese Mace : 26.500 € al mese

: 26.500 € al mese Capo Plaza : 26.000 € al mese

: 26.000 € al mese Maneskin : 28.700 € al mese

: 28.700 € al mese Justin Bieber: 762.300 € al mese

E così via. Si tratta ovviamente di numeriche assolute a cui vanno sottratte tasse, quote per gli agenti, quote per case di produzione e costi vari.

La cosa interessante è che Apple è la società che paga di più. Spotify, per esempio, paga tra i 0,3 e i 0,5 centesimi ad ascolto.

Come avevamo visto a febbraio Apple, almeno negli Stati Uniti, è la società che ha pagato di più di tutte diritti d’autore, versando nelle casse di MLC (la SIAE americana) 163,3 milioni di $, seguita da Spotify con 152,2 mln di $ e Amazon Music con 42,7 milioni di $.