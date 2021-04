La modalità Underwater vista in un brevetto di Apple

Gli iPhone 12 possono essere immersi per ben 6 metri per 30 minuti. È una profondità ben superiore a quella di una piscina. Quindi il telefono può essere usato comodamente in acqua.

Il problema è che il touchscreen sott’acqua non funziona. Per funzionare c’è bisogno che lo schermo rilevi il tocco sulla superficie, che avviene mediante la conduttività del polpastrello. Quindi in acqua la conduzione sullo schermo si dissipa rendendo il tocco inutile.

Quindi come fare per usare l’iPhone in acqua? Come registrare dei video o scattare foto quando si è sommersi? La risposta potrebbe arrivare da un brevetto. Si tratta di una soluzione che si aggiunge a un brevetto visto nel 2019.

La società di Cupertino pensa a una Underwater Mode: una modalità da attivare quando bisogna registrare video o scattare foto in acqua. Quando questa si attiva, non sappiamo se in automatico rilevando l’acqua come avviene con gli Apple Watch, l’interfaccia utente cambia.

Anziché avere un pulsante tondo per lo scatto, l’utente vedrà due grandi pulsanti. In pratica l’area di tocco si allarga e si potrà premere l’area destra o sinistra dello schermo per azionare lo scatto o la registrazione.

Al momento non sappiamo quando arriverà la modalità Underwater, ma forse la troveremo già in iOS 15 che sarà presentato alla WWDC 2021. L’evento inizierà il 7 giugno proprio con un Keynote dove saranno presentate le novità dei nuovi sistemi operativi.