Capita di avere necessità di contenuti grafici per realizzare dei lavori. Per esempio una presentazione, un report, un progetto e altro. A tal proposito vi segnalo PoweredTemplate.

Si tratta di un sito dove trovare moltissimi contenuti utilizzabili per realizzare progetti, come:

Template di presentazioni

Infografiche

Brochure

Template di attestati di partecipazione

Clipart

Foto

In totale al momento abbiamo 78.292 risorse, ma queste aumentano di giorno in giorno.

Per accedere al catalogo, che si gestisce con un comodo motore di ricerca, serve un abbonamento. Di norma questi costa 19$ al mese. Ma per un periodo di tempo c’è una promozione.

In questa pagina si può comprare un abbonamento a vita per 49,99 $. L’abbonamento in questione offre una licenza per poter scaricare 50 contenuti al giorno e massimo 200 contenuti al mese dal catalogo.

Se avete bisogno di volumi maggiori nella stessa pagina troverete un pacchetto più generoso, che costa 99,99 $, che consente di usare lo stesso abbonamento in 10 computer diversi e con infiniti download quotidiani.