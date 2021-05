YaoYao – Corda per saltare

L’allenamento con la corda è uno dei più fattibili. Basta una superficie piana, delle scarpe sportive e una corda per saltare. Con circa 10 € è possibile comprarne una di buona qualità.

Oltre a consentire di migliorare l’equilibrio, la resistenza e il coordinamento, il salto della corda è ad alto consumo calorico. In circa 15 minuti di salto alla corda si consumano circa 200 calorie. Ma quanto di preciso?

Ora c’è un’app per questo. YaoYao funziona con gli Apple Watch per registrare tutti i progressi nel salto, inoltre con l’app companion per iPhone si possono vedere il numero di salti e tracciare i progressi.

Una voce ci avvisa ogni 100 salti effettuati. Inoltre possiamo tracciare i record personali, i battiti cardiaci, le calorie consumante e così via.

YaoYao manda i dati all’app Salute. Pesa 24,1 MB e si scarica per 3,49 € nell’App Store.