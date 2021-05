Il menu nascosto nell’app Dov’è per AirTag

L’AirTag è il sensore di Apple per ritrovare gli oggetti. Grande poco più di una Mentos, più o meno dal colore e forma simile, si può attaccare a un portachiavi o inserirlo in borsa per ritrovarla qualora la perdessimo.

Per gestire il ritrovamento si usa l’app Dov’è integrata negli iPhone, iPad e Mac. Gli iPhone di ultima generazione, inoltre, integrano il sensore U1 per essere avvisati della posizione esatta da seguire per ritrovare gli oggetti.

Una cosa curiosa dell’app Dov’è è il menu nascosto per l’AirTag. Non sappiamo se Apple lo abbia integrato di base sperando che nessuno lo scovasse, oppure se qualche ingegnere del software di Cupertino ha semplicemente dimenticato di disabilitarlo. Io propendo più per questa seconda ipotesi.

Sta di fatto che se volete attivarlo vi dico come fare, come riportato su Reddit. Per prima cosa assicuratevi di avere un AirTag collegato al vostro iPhone, poi:

Andate nell’app Dov’è nel menu Oggetti Selezionate un AirTag in elenco e premete sul pulsante Trova Ora premete 5 volte sul nome dell’oggetto in alto a sinistra

Vedrete apparire il menu nascosto con i parametri del dispositivo. Ovviamente se non sapete come cambiarli lasciateli come sono.