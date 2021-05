L’accessorio EDGE

Probabilmente nel panorama degli accessori per MacBook non si tratta di qualcosa di innovativo, ma l’EDGE ha alcune caratteristiche che permettono il suo utilizzo con più accessori.

Si tratta di un braccio da attaccare con un adesivo sul retro di un MacBook. Una volta chiuso è sottile quanto 4 carte di credito sovrapposte. Piegato può sorreggere un iPhone o altro smartphone mediante l’attacco magnetico.

In questo modo si può avere il telefono di fianco allo schermo per leggere chat, gestire videochiamate, riprodurre video e così via. La cosa interessante è che i magneti sono compatibili con quelli presenti sul retro degli iPhone 12.

Per tutti gli altri c’è un disco metallico in due dimensioni da attaccare sul retro del dispositivo, oppure dietro una custodia. Ma veniamo alle caratteristiche che lo rendono unico.

Il dispositivo può essere usato con un caricabatterie con carica a induzione creato ad hoc. Se avete già un MagSafe per il vostro iPhone 12, invece, potete porre un disco metallico dietro il MagSafe e attaccarlo sul supporto, per poi attaccare magneticamente l’iPhone 12 e ricaricarlo.

La società svizzera che lo produce ha pensato anche a un LED da 280 lumen da usare per avere il volto illuminato durante i meeting video. Il tutto si finanzia su Indiegogo con spedizioni a partire da giugno.

Per 32 € si riceverà un supporto, il caricabatterie e la luce LED. Oppure se volete per 16 € potrete prendere il solo supporto per il MacBook. A queste cifre va aggiunto il trasporto.