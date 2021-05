Stella Low, nuovo vice presidente della comunicazione di Apple

Apple ha un nuovo capo della comunicazione. Stella Low è il nuovo vice presidente delle comunicazioni globali di Apple, entrando nel top executive della società. Risponderà direttamente a Tim Cook.

La poltrona di vice presidente della comunicazione era vuota da quasi 2 anni. Da quando Steve Dowling, assunto nel 2014, decise di lasciare la posizione nel 2019.

Stella Low, laureata alla London South Bank University, ha lavorato come marketing manager in Dell, per poi iniziare una carriera nel settore. Prima come direttore associato in Comunica, in Unisys, per poi tornare nelle vesti di vice presidente alle comunicazioni di Dell e successivamente in Cisco.

Grande esperta di tecnologia, è considerata una persona molto abile nell’uso della leadership. In Cisco ha integrato molto bene l’uso dei canali multipli per il lancio delle campagne, lo storytelling, il coinvolgimento degli influencer e la cura di clienti e dipendenti.

È anche membro della Bay Area Division of the American Heart Association per gli studi sul cuore. Sposata, vive in California con la sua famiglia e tre cani.

La speranza è che dia un nuovo slancio alla comunicazione di Apple, distruggendo l’immagine di multinazionale antipatica, a favore di un’apertura verso la fedele community di appassionati in tutto il mondo.