Instagram è uno dei social network più famosi al mondo. Molto usato anche dagli influencer e creator per gestire community di appassionati di argomenti specifici. Inoltre è usato anche da molte aziende per dare visibilità ai propri prodotti. Ma ci sono app che aiutano nella creazione di contenuti?

Sì ce ne sono molte, tra cui Brello. Quest’app per iOS consente di usufruire di molti strumenti, tra cui:

Una raccolta di hashtag generati con l’intelligenza artificiale in base all’immagine importata

Le statistiche del proprio account, compreso il numero di utenti aggiunti e persi e i post di maggior successo

Una raccolta di template animati per creare stories suggestive

Un tool per fare repost di contenuti di altri

Una raccolta di citazioni divise per argomento

Una raccolta di template per creare post suggestivi

L’elenco dei top post dell’anno

Un editor di foto

E molto altro.

Brello pesa 235 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Richiede un abbonamento che costa 9,99 € al mese o 99 € l’anno. In questa pagina, però, potrete comprare per qualche giorno un abbonamento a vita per 49,99 $ (circa 41 €).