Scrivener 3 per Mac

Scrivener è una famosa app di scrittura professionale di libri, script, biografie, sceneggiature, ricerche e così via. In questo sito ne abbiamo parlato alcune volte in passato.

L’elemento che lo rende differente da app come Pages o Word è il metodo. Scrivener offre la possibilità di creare una sorta di backlog per lavorare prima a una visione di ampio respiro sui capitoli da scrivere.

Per ogni card si possono aggiungere anche delle note, delle risorse come foto, commenti, note a piè di pagina e così via. Per esempio si può creare una scheda dei personaggi da aggiornare nell’avanzamento del libro, per evitare di fare confusione tra di loro e comprendere meglio le interazioni.

Al termine si può esportare il tutto in vari formati, come Word, ePub, PDF, Mobi e altro. Il tutto viene salvato anche in automatico nel cloud.

Oggi ve ne parlo perché normalmente Scrivener 3 costa 54 €. Non proprio alla portata di tutti. In questa pagina, però, c’è un’offerta per qualche giorno per comprare la licenza per 29,99 $ (circa 25 €).