Il banner apparso in Apple Music

Preparatevi per domani, pare stiano arrivando importanti novità per il mondo Apple e il settore musicale. La società di Cupertino sta per lanciare la musica ad alta risoluzione e probabilmente anche le AirPods di terza generazione.

All’interno di Apple Music, infatti, è apparso un banner che invita a prepararsi per un cambiamento importante. Secondo voci di corridoio domani arriverà iOS 14.6 con l’integrazione della musica lossless HiFi.

È probabile che Apple integri la tecnologia Spatial Audio nei brani di Apple Music per fornire una qualità audio superiore e immersivo. Per usufruire della tecnologia, però, bisognerà avere delle AirPods Pro, delle cuffie Beats recenti o delle AirPods 3. Queste ultime dovrebbero arrivare domani.

La musica dovrebbe passare dagli attuali 24-bit a 48 kHz, a una qualità 24-bit ma 192 kHz. Non sappiamo se l’upgrade qualitativo seguirà a un aumento dei prezzi dell’abbonamento di Apple Music, ma al momento sembra di no.

Non resta che attendere domani.