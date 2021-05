Il cinturino Pride 2021

Oggi più che mai la comunità LGBTQ+ lotta per i propri diritti e contro le discriminazioni. Mentre in Italia si cerca di mandare al voto il disegno di legge Zan, che prevede delle aggravanti per le aggressioni omofobe, nel mondo ci sono paesi che condannano a morte i gay e quelli che li imprigionano.

Apple è ovviamente a favore dei diritti uguali per tutti. Per questo motivo la società si batte eliminando ogni discriminazione nella sua azienda, partecipando ai Pride di San Francisco e realizzando un cinturino commemorativo da collezione.

Negli anni passati abbiamo visto le versioni Sport con i colori dell’arcobaleno, oppure la versione Sport Loop. Il modello di quest’anno è molto particolare perché riprende il Solo Loop fatto di fili intrecciati.

Il quadrante Pride e il nuovo cinturino

Il cinturino è fatto da tanti fili colorati. Sembrano quasi quelli di un maglione. La società spiega anche cosa indicano alcuni colori: il nero per le persone nere, il marrone per i latinos. L’azzurro, il rosa e il bianco per i transgender e bisessuali.

La società ha anche preparato una nuova watchface formata da tanti fili colorati. Disponibile anche nella variante circolare per posizionare delle complication sui quattro lati. Ruotando la Digital Crown è possibile animare il quadrante.

La società ha anche realizzato una versione Nike Sport Loop, forse meno vistosa. Integra 5 righe colorate su uno sfondo bianco.

La versione Pride Edition Braided Solo Loop costa 99 $, mentre la Nike Sport Loop 49 $. Al momento non ci sono i prezzi in euro. Entrambi saranno disponibili dal 25 maggio prossimo. Le watchface sono integrate in watchOS 7.5 che sarà rilasciato nei prossimi giorni.