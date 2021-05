La notizia era circolata questa mattina come indiscrezione. Apple ha deciso di ufficializzare oggi l’informazione, forse per dare maggiore visibilità alle AirPods 3 domani. Stiamo parlando del supporto al Lossless per Apple Music.

Dal prossimo mese tutti gli iscritti ad Apple Music avranno il supporto a tre tecnologie audio:

Spatial Audio

Dolby Atmos

Lossless

Il risultato è una qualità audio come quella dello studio di registrazione. Il supporto sarà aperto a qualche migliaio di brani inizialmente, per poi allargarsi a tutto il catalogo da 75 milioni di brani. La società ha bisogno di stringere accordi con le case di produzione per integrare il formato.

La cosa positiva è che l’upgrade audio non richiederà un abbonamento più costoso. Sarà integrato a tutti i clienti, il che lo rende molto competitivo considerando che per gli altri competitor richiede un plus di circa 5 €.

Apple Music sta facendo il suo più grande progresso nella qualità del suono. Ascoltare una canzone in Dolby Atmos è come una magia. La musica arriva da tutto intorno a te e suona in modo incredibile. Ora stiamo portando questa esperienza davvero innovativa e coinvolgente ai nostri ascoltatori con la musica dei loro artisti preferiti come J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd e molti altri. Gli abbonati potranno anche ascoltare la loro musica con la massima qualità audio con Lossless Audio. Apple Music come la conosciamo sta per cambiare per sempre. Oliver Schusser, Apple vice president di Apple Music e Beats

Al momento non conosciamo il giorno di giugno nel quale ci sarà l’upgrade audio. Non resta che attendere il prossimo mese per usufruire della musica ad alta qualità.