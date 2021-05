Beats Studio

A volte vediamo arrivare delle indiscrezioni con render, mockup e immagini rubate sulla catena di assemblaggio. In questo caso la spia la fa Apple direttamente.

In iOS 14.6, rilasciato in versione release candidate agli sviluppatori, c’è già il supporto a un prossimo modello di Beats. Sono la versione auricolare delle Beats Studio. Una sorta di AirPods in chiave Beats.

Il nome scelta da Apple sarebbe Beats Studio Buds e saranno vendute con una custodia in grado di ricaricarle, proprio come accade con la custodia delle AirPods.

Al momento non sappiamo quando saranno disponibili e le loro caratteristiche tecniche. È molto probabile che abbiano la cancellazione del rumore esterno e la funzione Hey Siri. Non reste che attenderne il lancio e scoprire il loro prezzo.