Sin dal lancio del primo iPhone, la versione EDGE non disponibile in Italia, Apple aveva stretto accordi con gli operatori telefonici americani e ottenere una segreteria telefonica visiva. L’utente, premendo sull’apposito pulsante nell’app Telefono, non sarebbe stato dirottato alla casella vocale dell’operatore (come accade in Italia) ma avrebbe avuto l’elenco degli audio da ascoltare.

Una funzione che a distanza di oltre un decennio da noi non è mai arrivata. Questo è uno dei motivi per il quale l’uso della segreteria telefonica non ha mai preso da noi. Se volete porre rimedio c’è un’app sviluppata in Italia.

FreeSegreteria è nata come progetto su Telegram, e funzionava attraverso un bot. Ora è una vera e propria app in continua evoluzione. Attualmente riesce a fare una serie di cose, come:

Funzionare da “ti ho cercato” mostrando chi ci ha chiamato anche se il telefono è spento o irraggiungibile.

mostrando chi ci ha chiamato anche se il telefono è spento o irraggiungibile. Funzionare da segreteria telefonica con la possibilità di ascoltare messaggi vocali.

con la possibilità di ascoltare messaggi vocali. Sapere se un numero in entrata fa parte di un call center spam (il database è aggiornato ogni notte).

(il database è aggiornato ogni notte). Bloccare i numeri spam.

All’attivazione della segreteria c’è una comoda guida che ci accompagna nelle varie impostazioni. Di base la funzione di registrazione del messaggio vocale è disattiva. Questo perché per alcuni operatori telefonici la deviazione di chiamata è a pagamento. Per esempio con WindTre non si paga quindi li ho attivati.

Il messaggio di risposta in segreteria è standard, ma si può personalizzare con una voce sintetica (basta inserire del testo in un box), oppure si può registrare la propria voce (fino a 60 secondi) o caricare un file audio.

C’è anche un filtro che ci permette di attivare e disattivare la segreteria in giorni e orari stabiliti. Utile per esempio quando vogliamo mandare tutto in segreteria dopo l’orario di lavoro.

Il filtro dei messaggi spam consente di sapere se un numero in entrata è di un call center. Se lo blocchiamo la prossima volta che proverà a chiamarci riceverà un segnale di numero disattivo, così crederanno che il nostro numero non sia più valido. Possiamo usare questa tecnica manualmente con altri numeri a piacimento. Utile per un ex troppo insistente.

FreeSegreteria pesa 33,9 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store (esiste anche per Android). La versione gratuita ha un limite giornaliero di messaggi, se lo superate dovrete vedere un video pubblicitario.

Se volete cancellare le pubblicità potreste comprare la versione base che costa 0,99 € al mese. La versione Premium, che costa 6,99 € al mese, vi permette di personalizzare il messaggio fino a 60 secondi, usare i filtri dei giorni e collegare fino a 4 numeri di telefono al proprio account. Se volete usare il Premium gratis per 14 giorni basta scaricare l’app da questo link. I 14 giorni gratis si attiveranno alla prima telefonata persa.