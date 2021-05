Lo speaker trifonico Cell Alpha

Christopher Stringer, ex designer di Apple, dopo aver lavorato ad alcuni prodotti della società come l’HomePod e l’iPhone ha deciso di abbandonare la società di Cupertino per lanciare la sua startup.

Ha fondato così la Syng e fabbricato il Cell Alpha: il primo speaker trifonico. Forte degli studi nell’audio, ha realizzato uno speaker per ottenere l’audio spaziale senza auricolari.

Alla base del sistema ci sono due bassi posti sul lato superiore e inferiore dello speaker. Questi è a forma semi sferica. L’audio viene è andato in varie direzioni e utilizza le mura di casa per rimbalzare le vibrazioni in varie direzioni, ottenendo come risultato un audio immersivo.

Il suono si espande in varie direzioni, anziché le classiche due del sistema stereo, avvolgendo l’utente a 360 gradi. Utilizzando due Cell contemporaneamente si avrà la sicurezza di coprire ogni punto della stanza con tutto l’audio avvolgente. Si possono utilizzare fino a 3 Cell.

Grande 300 x 304 mm, pesa 5,8 KG. L’asta di appoggio può essere alzata fino a 1,2 metri da terra. La frequenza va dai 30 Hz ai 20 Hz e i dB arrivano a 105. Supporta anche AirPlay 2 e Spotify Connect. Il prezzo di vendita di ogni speaker è 1.799 $.