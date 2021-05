Il webinars di GoDaddy con Francesco Chiappini

Vi immaginate se l’ultima pandemia fosse arrivata e noi non avessimo avuto internet? Non solo ci saremmo annoiati molto, ma molte attività commerciali si sarebbero fermate completamente.

Grazie al lavoro da remoto molte aziende, soprattutto di servizi, hanno potuto andare avanti senza interruzioni. Inoltre molte attività commerciali hanno potuto prosperare con le vendite online grazie agli e-commerce.

Ma come si apre e gestisce un e-commerce? A tal proposito vi segnalo un webinar gratuito che GoDaddy ha organizzato con Francesco Chiappini: imprenditore e formatore esperto in e-commerce. Con esperienza ventennale, Francesco ha supportato brand come Moschino, AmicaFarmacia, Eurobrico, Efarma, Motoabbigliamento e altre grandi aziende nell’aumento dei loro fatturati online.

Il prossimo 3 giugno alle ore 17.00 sarà possibile seguire “Da Zero a e-commerce: come vendere online con successo”. Una sorta di lezione online dove sarà possibile apprendere come aprire un e-commerce e quali errori evitare.

Il programma del giorno prevede punti come:

Crescita dell’e-commerce

Principali errori che si commettono quando si fa e-commerce

Consigli per iniziare a vendere online e fare la corretta start up

Casi studio di modelli di business di successo

L’evento fa parte dell’iniziativa GoDaddy School of Digital 2021 e riprende un format che ha avuto molto successo negli anni precedenti. Giunto alla sua quarta edizione.

La conduzione è affidata a Cosmano Lombardo, ideatore del Web Marketing Festival e CEO di Search On Media Group. Parteciperà anche Fabio Attanasio, influencer nel mondo del fashion.

Per seguire l’evento basta collegarsi alla pagina Facebook il 3 giugno alle ore 17:00 e seguire gratuitamente la diretta dell’evento. Sarà possibile anche interagire con dei commenti per fare domande e apprendere come aprire un e-commerce da zero e attivare la vendita online di prodotti.