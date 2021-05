Le prime informazioni in merito risalgono al 2016. Dopo anni di lavoro Apple si appresta ad aprire un nuovo punto vendita a Roma. La città che ha visto il primo Apple Store nell’Europa continentale, quello di Roma Est.

L’Apple Store di via del Corso aprirà ufficialmente i battenti domani, giovedì 27 maggio alle ore 10:00. Per partecipare all’inaugurazione, considerando che sono ancora in vigore regole stringenti per i luoghi chiusi, bisognerà prenotare attraverso il sito di Apple.

Stiamo per inaugurare il nostro nuovo store nel centro di Roma. Sarà uno spazio dedicato alle idee, dove potrai trovare ispirazione, consigli e assistenza per tutti i tuoi progetti. Non vediamo l’ora di aiutarti a scoprire la tua vena creativa.

Dichiara la società in una nota. L’elemento simbolo di questo punto vendita è il marmo di Carrara, che si può notare all’esterno e all’interno dell’edificio.

Posto all’interno del palazzo Marignoli, costruito alla fine dell’800, ha ospitato Caffè Aragno dove si incontravano scrittori, giornalisti, artisti e attori fino al secolo scorso.