L’immagine dell’invito del Keynote della WWDC 2021

Qualche giorno fa Apple ha inviato l’invito ufficiale per il Keynote della WWDC 2021. Si tratta di una pura formalità visto che non c’è mai stata una WWDC senza un evento di presentazione.

Apple approfitta di questo momento per presentare nuovi prodotti. Questi sono di sicuro i nuovi sistemi operativi, ma c’è anche spazio per nuovi servizi e a volte anche per nuovi prodotti hardware.

Il Keynote della WWDC 2021 è organizzato per le ore 10:00 di Cupertino, vale a dire alle 19:00 in Italia. Sarà in diretta e pre-registrato. Poi 4 ore dopo ci sarà il Platforms State of the Union: un evento più tecnico.

La cosa interessante è la grafica dell’invito. Ci sono tre Memoji dietro uno schermo di un MacBook. I volti sono illuminati dalla luce dello schermo del computer.

La Memoji della ragazza che porta gli occhiali c’è il riflesso del display. Qui c’è del codice in SWIFT, molto probabilmente per l’uso di Xcode. Nel codice c’è una stringa di Unicode:

\u{1f374}\u{1f4bb}\u{1f4bb}

Tradotto indicano 3 emoji: Mangia, Dormi, Scrivi codice. Il riferimento potrebbe essere una citazione al film “Mangia prega ama” del 2010. Oppure potrebbe indicare tre novità in arrivo in iOS 15: un sistema per tracciare il cibo che si mangia nell’app Salute e vedere l’apporto di calorie, proteine, carboidrati e grassi. Dormi per il miglioramento del tracciamento del sonno e l’ultima parte per delle migliorie nel coding, magari l’arrivo di Xcode per iPad.