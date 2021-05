Muna è un’app semplice, discreta, con una buona grafica e che consente di fare una cosa molto semplice: ricordarsi delle cose. Funziona nei Mac ed è anche gratuita.

Alla base del sistema c’è un sistema di cattura degli screenshot. Se state guardando un sito, la lista dei ToDo, una foto o qualsiasi cosa appaia sullo schermo, potrete fare uno screenshot in 5 secondi, per poi decidere di inserire una data e un’ora per decidere quando volete ricevere la notifica con lo screenshot.

Nella casella di inserimento dei dati di Muna ci si può scrivere con linguaggio naturale, purtroppo solo in inglese. Quindi potrete scrivere data e ora tutto su una riga, oppure everyday e altri avverbi di tempo per ottenere delle notifiche periodiche.

Un’icona posta nella menubar vi consente di vedere l’elenco di screenshot catturati e le rispettive date di notifica. Lo sviluppatore tiene a precisare che tutti i dati sono nel computer, quindi non finisco in giro per la rete.

Muna si scarica gratuitamente nell’App Store. Con il sistema In App, se lo vorrete, potrete donare dei soldi allo sviluppatore. Se non donate potrete usarlo lo stesso con tutte le funzioni attive.