La videocamera Logitech Scribe

Il lavoro a distanza, lo smart working e quello da remoto sono elementi che molto probabilmente non spariranno al termine della pandemia. Almeno non in tutte le aziende. Sono molte le società che hanno compreso come tenere i dipendenti a casa per un certo numero di giorni faccia risparmiare loro dei costi di gestione degli uffici.

A tal proposito stanno nascendo molte soluzioni per rendere queste soluzioni facili da gestire. Per esempio Logitech ha presentato il sistema Scribe, in grado di trasformare qualsiasi lavagna bianca, di quelle comuni da ufficio, in lavagne smart.

Alla base del sistema c’è una videocamera da montare in cima alla lavagna, per consentire al sistema di comprendere come si muovono le mani sulla superficie bianca. Per farlo si possono utilizzare qualsiasi pennarello, anche colorato.

Una volta premuto il pulsante intelligente, da installare accanto alla lavagna, il sistema usa la rete wireless per mandare in streaming la superficie della lavagna. Si possono usare servizi come Microsoft Teams e Zoom.

Le persone collegate da remoto riceveranno la visione della lavagna e il suo contenuto. La persona che sta scrivendo viene resa trasparente grazie a un sistema di intelligenza artificiale, permettendo di vedere la superficie senza ostacoli.

Grande 149 x 119 x 573 mm, pesa 1,1 KG. La lavagna bianca potrà essere 1,2 x 2 metri. Per funzionare ha bisogno di essere cablata con un cavo di rete.

Il Logitech Scribe è utile per gli uffici da remoto oppure per le scuole con didattica a distanza. Il prezzo è di 1.299 €.