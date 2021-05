La videocamera presente nelle Tesla

È tutta una questione di marketing. Gli automobilisti vorrebbero delle auto che si guidano da sole per ottimizzare il viaggio leggendo, dormendo o guardando un film. Una tecnologia che arriverà, ma non subito.

Visto che Tesla vuole vendere il maggior numero di auto possibili, da sempre ha pubblicizzato la guida assistita come “guida autonoma al massimo potenziale”. Questo ha generato non pochi disguidi.

Chi compra una Tesla crede di poter attivare la guida autonoma e potere fare altro. In rete ci sono video di persone sedute al lato del passeggero, altre che dormono, altri che giocano a scacchi e cose del genere.

La guida assistita di Tesla aiuta il guidatore nelle attività noiose, come mantenere la corsia, mantenere la velocità, evitare gli impatti e così via. Non è ancora pronta per una vera guida autonoma. Questo ha portato ad alcuni incidenti.

Per evitare il fenomeno in Tesla hanno applicato alcune soluzioni. Da tempo il volante deve rilevare il peso delle mani per poter consentire di attivare la guida assistita. Soluzione che molti automobilisti hanno superato applicando dei pesi.

Quindi Tesla ora applicherà un nuovo sistema. Un sistema che dal punto di vista del marketing non è granché, visto che dà la sensazione di essere spiati. La società userà la videocamera interna per verificare se il guidatore è distratto durante l’uso della guida autonoma.

I modelli più recenti di Tesla hanno una webcam posta sopra lo specchietto retrovisore. Con l’aggiornamento 2021.4.15.11 la webcam si attiverà quando sarà attivata la guida assistita. In caso l’utente si distraesse o si addormentasse durante la guida, un sistema sonoro lo avviserà di guardare la strada.

Una soluzione di certo noiosa, che non piacerà a tutti. Sentire un allarme ogni volta che ci si distrae non è il massimo, ma è una soluzione contro chi si affida a una guida autonoma non ancora matura rischiando la vita. Nell’attesa di un aggiornamento in grado di integrare una reale guida autonoma e distrarsi tutto il tempo che si vuole.