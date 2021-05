Rotato consente di creare video di prodotti Apple con l’immagine della vostra app

Avete presente quando in rete si trovano quei video di prodotti di Apple, tipo iPhone o MacBook, con le immagini delle app all’interno? Sono video che servono a pubblicizzare le app e vengono utilizzati per siti web, social network o la stessa scheda dell’App Store. Ma come si realizzano?

Fortunatamente non bisogna comprare un prodotto Apple, installare l’app e registrare un video. Basta un software preposto. Un software come Rotato. Quest’app per macOS consente di utilizzare i tanti mockup presenti al suo interno, trascinare l’immagine dell’app e ottenere in pochi secondi un modello 3D da usare.

A questo punto possiamo ruotare il modello 3D in qualsiasi direzione, da qui il nome Rotato, e fare screenshot semplicemente trascinando la schermata fuori la finestra, oppure registrare video applicando dei movimenti animati.

Rotato ha molti mockup all’interno e dei template per ottenere delle immagini o dei video in pochi secondi. Gli elementi grafici possono essere ingranditi, rotabili e trascinabili a piacimento.

L’app non usa abbonamenti. Si compra una volta sola e costa 49 €. Ci sono anche dei template di animazioni a pagamento. Per esempio il pacchetto o con licenza più 33 animazioni costa 89 €. Il tutto si trova nel sito ufficiale.