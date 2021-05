Come dovrebbero apparire le AirPods 3

Le AirPods sono tra gli auricolari bluetooth più venduti al mondo. Secondo le analisi di TWS Market, infatti, Apple controllerebbe il 27% del mercato mondiale che vede 310 milioni di unità vendute in totale. Un giro d’affari di circa 30 miliardi di $ annui.

Se ne avete un paio conoscete benissimo l’esperienza utente offerta. Se non le avete e state attendendo la prossima generazione, ecco qualche indiscrezione per voi.

Secondo Bloomberg, infatti, quest’anno arriveranno le AirPods di terza generazione con un design rivisto. Questi sarà simile a quello delle AirPods Pro. In realtà qualche immagine è stata anche intravista in rete.

Per le AirPods Pro di seconda generazione, invece, bisognerà attendere il 2022. Questa volta non ci sarà un cambio di design, se non in alcune parti. La novità principale sarà l’integrazione di alcuni sensori biometrici utili per lo sport. In passato ci furono anche dei brevetti in merito. Sensori per rilevare i battiti e il livello di ossigeno nel sangue.

Se invece attendete le nuove AirPods Max, le cuffie lanciate da Apple alla fine del 2020, ci sarà da attendere ancora molto per il nuovo modello. Apple non ha ancora iniziato a lavorare alla prossima generazione. Probabilmente, però, in futuro arriveranno altri colori. Forse abbinati ai colori dei prossimi iPhone.