Alcune delle Memoji della WWDC 2021

La prossima settimana sarà molto calda per il mondo Apple. La società di Cupertino terrà la WWDC 2021, l’evento mondiale dedicato agli sviluppatori, dal 7 all’11 giugno.

Una settimana di attività che inizierà con il Keynote dedicato alla presentazione dei nuovi sistemi operativi. Una diretta che inizierà alle ore 19:00 italiane e che potrà essere seguita dal sito della società o su YouTube.

Per l’occasione la società ha preparato molte novità. Una di queste sono le Memoji personalizzate per la WWDC. Per averle bisogna scaricare l’ultima versione dell’App Developer.

Una volta scaricata troverete l’icona preposta in Messaggi. Quando andrete a premerla vi saranno generati degli sticker dedicati in base al Memoji che avete creato di voi. C’è ne sono tante: da quello seduto dietro al MacBook fino allo sticker con il tatuaggio WWDC sulle nocche delle dita.

La società ha preparato anche altre cose, come le Digital Lounges dove poter conversare con gli altri sviluppatori e ingegneri. Trovate l’elenco degli eventi preparati dalla società, da seguire in remoto, nel sito preposto.

La società ha anche annunciato gli studenti che hanno vinto la SWIFT Student Challenge, riceveranno una giacca e delle spille, e ha diffuso le nomination per i prossimi Apple Design Awards. Ci sono 38 app in lizza per il prestigioso premio.