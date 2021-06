Ci sono alcune situazioni che pongono gli utenti di fronte a momenti di confusione. Situazioni come quelle che riguardano la propria salute. Prenotare degli esami, sapere i risultati e perdere tempo per ottenere indicazioni chiare possono creare un senso d’ansia.

Per questo motivo diventa fondamentale avere il massimo supporto possibile in questi momenti. Come fa l’app e-Covid Sinfonia per la gestione dell’emergenza Covid-19 in Campania.

L’app è stata realizzata per fornire ai cittadini campani tutto ciò di cui hanno bisogno nel palmo della mano. Nello specifico l’app permette di:

Avere con se il certificato delle vaccinazioni effettuate contro il Covid-19

Leggere i risultati degli esami di tamponi antigienici, molecolari, rapidi e sierologici

Ottenere informazioni con le notifiche push

Ottenere le comunicazioni dal proprio medico di base

Estendere la funzioni a tutto il nucleo familiare

L’app inoltre consente di usare l’accesso con il sensore biometrico per garantire sicurezza.

Il sistema funziona solo in Campania perché per via della riforma del titolo V della Costituzione ogni Regione gestisce la sanità in autonomia.

Trovate e-Covid Sinfonia nell’App Store dove si scarica gratuitamente.